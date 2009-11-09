Первый вице-премьер И.Шувалов сегодня посетит АВТОВАЗ

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов посетит сегодня АВТОВАЗ в рамках подготовки решений правительства по поддержке тольяттинского автозавода. В ходе рабочей поездки И.Шувалов также проведет встречи с пенсионерами автозавода, работниками предпенсионного возраста и сотрудниками, которые будут заняты в различных программах переобучения, сообщает агентство «ПРАЙМ-ТАСС» .

Премьер-министр России Владимир Путин 3 ноября на совещании по экономическим вопросам заявил, что правительство РФ готово оказать поддержку АВТОВАЗу в размере 54,8 млрд. рублей для решения проблем невозврата долгов, создания нового модельного ряда на производстве и организации новых рабочих мест.

5 ноября на заседании президиума правительства России вице-премьер Александр Жуков сообщил, что правительство выделит специальные средства на реализацию программы занятости работников АВТОВАЗа на 2009-2010 гг.

Как сообщил И.Шувалов 28 октября, программа занятости для высвобождаемых работников АВТОВАЗа должна быть подготовлена к 10 ноября. По словам И.Шувалова, всем высвобождаемым работникам будут предлагаться новые рабочие места.

Численность персонала АВТОВАЗа сейчас составляет около 96 тысяч человек. В октябре число сотрудников завода, занятых на временных и общественных работах, выросло до 23 тысяч человек. 5,3 тысячи работников АВТОВАЗа имеют право на досрочную пенсию. На конец октября заявления на досрочную пенсию написали около 2,6 тысячи человек.

В настоящее время аналитическое агентство «АВТОСТАТ» готовит отчет «АВТОВАЗ – анализ ситуации и сценарии будущего» , в котором, в частности, рассматриваются три варианта развития событий, в зависимости от того, кто станет собственником предприятия – Renault, государство или другой инвестор.