«Автотор» поделился планами по проектированию собственного автомобиля | АВТОСТАТ

«Автотор» поделился планами по проектированию собственного автомобиля

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«Автотор» по итогам 2020 года планирует выпустить 145 тысяч автомашин, что на 32% меньше, чем в прошлом году, когда было произведено 213 тысяч экземпляров. Об этом сообщает издание «Финмаркет», ссылаясь на комментарий, полученный от Владимира Кривченко, старшего вице-президента ООО «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области.

ТОП-менеджер объяснил потери объемов производства пандемией (в течение двух месяцев на завод не поставлялись машинокомплекты). Однако на данный момент, сообщил Кривченко, в холдинге все идет по плану, в том числе и развитие собственного инженерного центра. На данный момент в этот центр продолжают подбирать специалистов, перед которыми стоит задача - не только освоение, но и улучшение технологий в рамках СПИК, заключенного с Минпромторгом в 2019 году. Менеджеры предприятия не исключают в будущем появление возможностей для проектирования собственного автомобиля. «Приходим к пониманию, что какой-то вид автомобиля мы будем проектировать (и выпускать) сами», - сообщил Кривченко.

Напомним, что по итогам первого полугодия «Автотор» произвел 71 тыс. автомобилей - на 37,1% меньше, чем годом ранее.

Быстро узнать стоимость новых автомобилей, производимых на «Автоторе» (KIA Seltos, KIA XCeed, BMW X6 и др.), можно на сайте «Цена Авто». 

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство разработки автотор

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