«IT-революция в автобизнесе - 2020»: технология роботизации

Автоматизация бизнес-процессов с помощью технологии роботизации (RPA) успешно зарекомендовала себя во всем мире. Она применяется для повышения эффективности процессов и снижения риска возникновения человеческих ошибок. Эта технология активно развивается и используется не только для нужд бизнеса и государства, но также применяется во все большем количестве бизнес-процессов в различных областях.

Каковы возможности и преимущества технологии RPA? Как это направление развивается в России? Какие процессы можно роботизировать и как при этом избежать основных ошибок? Об этом готов рассказать Георгий Носов из компании «Делойт» на форуме «IT-революция в автобизнесе - 2020».

Тему продолжат участники IT-решений для автобизнеса, которые представят на суд жюри и зрителей свои разработки. С их помощью можно:

- снизить количество менеджеров в ДЦ на 50%,

- оптимизировать работу ремонтной зоны и склада,

- контролировать работу дилерского центра в режиме интеллектуального видеонаблюдения,

- быстро и без ошибок подбирать и продавать запчасти в автосервисе, не имея при этом отдельного менеджера по запчастям,

- продавать и покупать автомобили через профессионалов авторынка,

- и многое другое.

Уже завтра, 27 октября, вы сможете лично оценить эти решения, приняв участие в форуме и проголосовав за понравившийся кейс. Ваш голос может стать решающим при выборе победителя. Приходите и регистрируйтесь здесь. Будет интересно.