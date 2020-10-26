Пермский край планирует обновить более 400 автобусов. И не только

Речь идет о взятом курсе на полное обновление автопарка в Прикамье. Покупка 400 новых автобусов в 2020-2023 гг. - лишь часть большого плана, направленного на снижение количества жертв ДТП на дорогах Пермского края (расчетное снижение числа жертв должно составить не менее 50%). Такая информация опубликована на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

Выступая перед депутатами Законодательного собрания, губернатор края Дмитрий Махонин рассказал, что в 2020 году в регионе уже обновлено 154 автобуса, включая 42, которые поступили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет краевого бюджета также обновлен автопарк в 14 территориях края. Помимо этого, закуплены 22 трамвая. В 2021-2023 гг. планируется приобретать новые автобусы как на средства региона, так и по договору с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Около 170 млн руб. будет направлено на реконструкцию автовокзалов и автостанций по всему Пермскому краю, в планах нашлось также место для совершенствования системы железнодорожного общественного транспорта и развития водного транспорта. Что касается дорожной инфраструктуры - более 790 млн рублей будет направлено на установку на трассах 100 комплексов фотовидеофиксации, оборудование 300 освещенных пешеходных переходов и 3 тыс. новых дорожных знаков. Всего на развитие транспортной отрасли Прикамья в ближайшие три года будет направлено 14,7 млрд руб.

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