Рынок электромобилей с пробегом в сентябре вырос более чем в 2 раза

В сентябре российский рынок новых электрокаров вырос в 4 раза, однако и на вторичном рынке в этом месяце ситуация с покупками складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый осенний месяц жители нашей страны приобрели 663 электромобиля с пробегом, что в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2019 года.

Львиная доля предпочтений (почти 93%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 614 единиц. Кроме этого, в сентябре россияне приобрели 15 подержанных электрокаров Mitsubishi i-MiEV, 13 – Tesla Model S, по 7 – BMW i3 и Tesla Model X, 3 – Hyundai Ioniq и по 2 – Jaguar I-Pace и LADA Ellada.

Больше всего электромобилей с пробегом в сентябре покупали жители Иркутской области (85 шт.). Второе место в региональном рейтинге занимает Приморье (60 шт.), а замыкает тройку лидеров Хабаровский край (36 шт.). Среди субъектов РФ, где активно перепродавали транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Краснодарский край (32 шт.), Новосибирскую область (27 шт.), Московскую область (27 шт.), Амурскую область (25 шт.) и Красноярский край (24 шт.). Москва в этом рейтинге – только девятая, здесь было приобретено 20 электрокаров с пробегом.

По итогам 9 месяцев 2020 года вторичный рынок электромобилей в России тоже продемонстрировал существенный рост. Так, за этот период его объем составил 3770 единиц, что на 58% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

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