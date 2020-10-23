Российский рынок LCV в сентябре занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в сентябре показал рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 17,9% до 195333 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Великобритания, где этот сегмент составил 52096 автомобилей (+26,4%). Второе место занимает Франция с показателем 41898 проданных машин (+16,7%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 24432 штуки (+20,1%). Далее идет Италия, где было реализовано 16200 легких коммерческих автомобилей (+18,7%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей результат составил 14184 машины (+7,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за сентябрь составили 10111 единиц (+12,3%).