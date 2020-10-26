Пикап Dacia Duster появился на европейском рынке

Компания Dacia выпустила на рынок пикап на базе кроссовера Duster, разработанный совместно с румынским кузовным ателье Romturingia.

Как пишет портал Motor.ru, за основу Duster Pick-Up инженеры взяли стандартный Duster, который оснастили грузовым отсеком длиной 1650 мм, переделав дверь багажника в откидной борт. Длина, ширина и колесная база автомобиля остались неизменными и составляют 4341, 1822 и 2673 мм соответственно. Полезная нагрузка платформы равна 500 кг, а дорожный просвет – 224 мм.

Duster-пикап доступен в единственной версии в цвете Blanc Glacier и с 16-дюймовыми колесными дисками. Под капотом установлен безальтернативный дизельный мотор Blue dCi, развивающий до 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента и работающий в паре с «механикой». Расход топлива составляет 5,02 л на 100 км в городском цикле и 4,93 л – в смешанном.

Пикап оборудован системой полного привода, а также всеми системами безопасности, которые положены обычному кроссоверу. В их числе – четыре подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте и спуске с горы.

Прием заказов на пикапы, выпуском которых займётся Romturingia в румынском городе Титу, уже открыт. Стоимость Duster с грузовой платформой в стране стартует с 22546 евро или более 2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, обычный «Дастер»-кроссовер с тем же дизелем предлагают за 17550 евро (1,6 млн рублей).

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