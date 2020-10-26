GMC представил электрический пикап Hummer

Концерн General Motors представил электрический пикап Hummer, который будет выпускаться под брендом GMC. Производство модели наладят в штате Мичиган на мощностях предприятия Detroit-Hamtramck. Основными конкурентами новинки станут автомобили американской фирмы Rivian, финансируемой концерном Ford, а также серийный Tesla Cybertruck, который тоже появится в 2021 году.

Как пишет портал Autonews.ru, пвтомобиль получил агрессивные бамперы, прямоугольные колесные арки, стальную защиту днища, внедорожные шины диаметром 35 или 37 дюймов, а также вертикальное лобовое стекло. Кроме этого, электрокар укомплектовали тонкими светодиодными фарами и необычной радиаторной решеткой с шестью секциями в духе оригинальных Hummer второго и третьего поколения (H2 и H3). При желании крышу машины можно снять, превратив пикап в кабриолет.

В салоне возрожденного Hummer устанавливается цифровая приборная панель, 13,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы, всего водителю доступны 18 камер кругового обзора. Плюс ко всему у «Хаммера» имеются специальные внедорожные камеры UltraVision, которые устанавливаются под днищем автомобиля. Устройства анализируют рельеф и проецирует его изображение на дисплей, что помогает водителю справляться с бездорожьем.

Также электрический пикап получил адаптивную пневмоподвеску с возможностью увеличения клиренса примерно на 15 сантиметров. Водителю впервые стал доступен «режима краба», Эта функция позволит машине двигаться по диагонали. Для этого все четыре колеса внедорожника теперь могут поворачиваться в одну сторону. Наконец, GMC Hummer оснастили фирменной системой полуавтоматического управления Super Cruise. Электроника может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали.

Сначала в продажу поступит топовая модификация Hummer под названием Edition One. Такой автомобиль комплектуется тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с. Автомобиль может ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальный запас хода составляет порядка 560 км. Цены на новинку будут начинаться от 112,6 тыс. долларов. В продаже Edition One появится осенью 2021 года.

Осенью 2022 года дебютирует версия Hummer EV 3X. Эта модификация также оснащается тремя электродвигателями, однако их мощность составляет 800 л.с. Запас хода – 480 километров. Желающим приобрести такой автомобиль придется заплатить от 100 тыс. долларов.

Версия автомобиля с двумя электродвигателями появится в продаже только весной 2023 года. Суммарная мощность машины – 634 л.с. Запас хода у электрокара составляет 483 км Цена – от 90 тыс. долларов. Базовая модификаций Hummer начнет продаваться в 2024 года за 80 тыс. долларов. Без подзарядки машина сможет проехать более 402 км.

А какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».