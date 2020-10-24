Стало известно, сколько автомобилей LADA купили жители Украины

Несмотря на сложные политические отношения между Украиной и РФ, жители соседней страны не смогли полностью отказаться от автомобилей российских марок. Как удалось выяснить экспертам аналитическогоа агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года украинцы приобрели 360 новых легковых автомобилей LADA.

Эксперты отмечают, что этот показатель на 38% ниже результата за январь – сентябрь прошлого года. А на долю LADA приходится менее 1% всего украинского авторынка. При этом в конце сентября здесь начались продажи автомобилей LADA локальной сборки, которые производятся на мощностях Запорожского автозавода. Так, минимальная стоимость седана LADA Vesta составляет 294 400 гривен, а высокого хэтчбека XRAY – 298 080 гривен.

Наибольшей популярностью у украинцев среди моделей LADA пользуется Granta. С января по сентябрь ее приобрели 90 местных жителей. Немного по объему покупок отстает Vesta (85 шт.), а замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4 (70 шт.). Кроме них, за отчетный период граждане Украины купили 65 автомобилей LADA XRAY и 50 – LADA Largus.

Также стоит отметить, что сильнее всего вырос объем покупок LADA XRAY – в 2,6 раза, если сравнивать его с показателем за 9 месяцев 2019 года. По «Весте» рыночный рост составил 89%, а по «Ларгусу» – 43%. По другим же моделям LADA наблюдается обратная ситуация: если по «Гранте» падение равно 45%, то по LADA 4x4 – 77%.

Стоит ли ожидать на российском рынке автомобилей из Украины? Об можно узнать в «Календаре новинок».