Changan может привезти в Россию новый пикап

Китайская компания Changan Automobile зарегистрировала в России торговый знак Hunter. Информация, появившаяся в базе Роспатента, может свидетельствовать о намерении концерна вывести новую модель на российский рынок.

Как пишет портал Motor.ru, Changan Hunter является экспортной версией рамного среднеразмерного пикапа с двухрядной четырехдверной кабиной и подключаемым полным приводом. На китайском рынке модель известна с 2019 года под именем Kaicene F70. Этот пикап разработан совместно с французским концерном PSA и на североафриканском, а также южноамериканском рынках известен под названием Peugeot Landtrek.

В движение Kaicene F70 могут приводить три агрегата на выбор, два из которых – дизельные. Базовые версии оснащены 2,4-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 218 л.с. (320 Нм). Также для пикапа доступны 2,5-литровый турбодизель Isuzu с отдачей 150 л.с. (350 Нм) и 1,9-литровый дизель Yunnei Power с такими же характеристиками.

Регистрация модели в базе Роспатента свидетельствует о намерении китайского концерна вывести новый пикап на российский рынок. Однако, несмотря на то, что компания зарегистрировала заявку на новый автомобиль вместе с общим названием марки, у китайского автопроизводителя может возникнуть конфликт с Ульяновским автозаводом, который с 2003 года использует название Hunter для своего внедорожника.

В настоящий момент в России можно приобрести пять моделей Changan, среди которых среднеразмерные CS75 и CS75 FL, субкомпактные CS35 и CS35 Plus, а также самый компактный в линейке – CS55.

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Фото: AutoWP.ru