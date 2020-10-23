Появились подробности о Hyundai Palisade для России | АВТОСТАТ

Появились подробности о Hyundai Palisade для России

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Появились подробности о Hyundai Palisade для России

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Компания Hyundai получила Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Palisade в России, производство которого будет налажено на калининградском заводе «Автотор». Из документа следует, что кроссовер будет комплектоваться бензиновым мотором V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 л.с. В качестве альтернативы предложат 200-сильный турбодизель 2.2, пишет портал Авто Mail.ru. Оба двигателя сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач, привод – передний либо полный. Однако то, что эти модификации прописаны в ОТТС, еще не значит, что все они появятся на рынке.

Напомним, Palisade заменит в модельной линейке устаревший Grand Santa Fe. В России модель предложат в комплектации Cosmos, а первым покупателям, которые ее выберут, пообещали подарить монеты, побывавшие в космосе, и встречу с космонавтами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade ожидается в ноябре этого года. На сегодняшний день линейка SUV от Hyundai в России включает модели Creta, Tucson и Santa Fe.

Какие еще кроссоверы (и не только кроссоверы) можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки внедорожники suv кроссоверы hyundai

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