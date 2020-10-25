Китайский авторынок в сентябре вырос на 8%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября увеличились на 8% и составили 2 млн 088 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется пятый месяц подряд, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей.

По итогам девяти месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 12,4% до 13 млн 376 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).

Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли в этом году, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке - смотрите в "Календаре новинок".