Nissan X-Trail в сентябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в сентябре реализовали 5623 автомобиля – на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 40535 автомобилей Nissan, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в сентябре стал кроссовер Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 1% и составили 2303 штуки. Второе место занял Nissan Qashqai с показателем 2017 реализованных машин, что на 35% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера X-Trail 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».