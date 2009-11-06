Минпромторг к 1 декабря намерен завершить разработку утилизационной программы

Минпромторг к 1 декабря намерен завершить разработку программы субсидирования утилизации старых автомобилей, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко.

По его словам, на сегодняшний день пакет нормативных документов по данной программе уже разработан, сейчас они проходят согласование с федеральными органами власти. Кроме того, данная программа обсуждается с руководством регионов, где непосредственно будут организованы пункты по утилизации, а также с компаниями, занимающихся переработкой металлолома и другого вторсырья, которые смогут взять на себя задачи по утилизации, пишет агентство «ПРАЙМ-ТАСС» .

Напомним, ранее директор департамента автомобильной промышленности Мипромторга Алексей Рахманов говорил, что программа может заработать не раньше середины 2010 года.

На утилизационную программу в России в 2010 году будет выделено 10 млрд. рублей. При сдаче автомобиля старше 10 лет в утиль потребитель получит ваучер на покупку нового автомобиля российского производства номиналом 50 тысяч рублей. Таким образом, выделенных правительством 10 млрд. рублей хватит лишь на 200 тысяч «утилизационных бонусов», отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ» в своем отчете по утилизации транспортных средств. Всего же, по данным «АВТОСТАТа», под действие утилизационной программы в России попадает 19,6 млн. легковых автомобилей старше 10 лет или 56,9% российского автопарка (34,4 млн. машин).