Какие премиальные автомобили покупали россияне в сентябре: ТОП-5 марок и моделей

Жители нашей страны в сентябре приобрели более 13 тыс. новых машин премиум-брендов. Это составляет 10% от всех купленных легковых автомобилей, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшие предпочтения здесь россияне отдают BMW – в первый месяц осени было куплено 4301 машина баварской марки. Немного отстает другой бренд из Германии – Mercedes-Benz, обладателями легковых автомобилей которого стали 3217 россиян. Близкие друг к другу показатели имеют Audi и Lexus (1374 и 1319 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров среди премиум-марок Volvo (814 шт.).

В модельном рейтинге самых популярных «премиалок» по итогам сентября тоже лидируют «баварцы». Так, кроссовер X5 разошелся тиражом в 611 единиц, а X3 – приобрели 598 человек. Далее следуют два «мерседеса» – модели GLE и E-Class (590 и 574 шт. соответственно). В ТОП-5 попадает и BMW 3 Серии – такие автомобили в прошлом месяце купили 532 жителя РФ.

Найти эти (и другие) машины можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.