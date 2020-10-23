Российский электрокар Zetta планируется поставлять на экспорт

Минпромторг РФ прорабатывает возможность экспорта российского электромобиля Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе министерства, добавив, что сертификация электромобиля сейчас находится на финальной стадии.

В Минпромторге также напомнили, что министерство оказывало поддержку проекту Zetta - в 2017-2018 гг. были выданы субсидии в размере 285 млн рублей на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Также компания получила 49,5 млн рублей льготного кредита от Фонда развития моногородов.

Как ранее сообщал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский изданию "Ведомости", Фонд развития промышленности (ФРП) отказал проекту в бюджетном кредите на 100 млн рублей, из-за чего запланированный на конец 2020 года старт производства электромобилей Zetta перенесен на будущий год.

Напомним, серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планируется наладить на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

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