Испанский авторынок в сентябре продолжил падение

Испанский авторынок в сентябре снизился на 13,5% и составил 70729 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение спроса продолжается, несмотря на действие программы обновления автопарка, которая тем не менее сдерживает продажи от еще более глубокого падения. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 595435 единиц (-38,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в сентябре стал Volkswagen, реализовавший 5713 автомобилей (-11%). На втором месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 21,7% до 5484 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 4865 машин (-20,6%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4742 шт., -5,7%) и KIA (4527 шт., +9,7%).

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