Сколько универсалов покупают в России? Бонус: ТОП-3 моделей

За 9 месяцев 2020 года россияне купили 78 тыс. новых легковых автомобилей в кузове "универсал". Это на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года, отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Тройку самых популярных из них возглавили отечественные LADA Vesta SW (36 тыс. шт.), LADA Largus (25 тыс. шт.), LADA Granta (10 тыс. шт.). При этом в статистике учитывались только "классические" универсалы* и их кросс-версии.

Любопытно, что, по данным сайта "Цена Авто", вся тройка лидеров возглавляет и рейтинг самых доступных универсалов России (в базовой комплектации их цена не превышает 800 тыс. рублей). Более подробно об этом можно прочесть здесь.

* В рейтинге не участвуют представители сегмента SUV.

Фото: lada.ru