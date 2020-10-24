Renault в сентябре увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Renault в сентябре реализовали 14007 автомобилей – на 5% больше, чем год назад. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 88054 машины, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,0% против 8,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3885 потребителей (+22%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи снизились на 1% и составили 3109 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2995 реализованных автомобилей (+9%). Продажи кроссовера Kaptur составили 2181 машину, что на 4% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре компания Renault Россия начала поставки обновленного кроссовера Kaptur в страны СНГ – первые автомобили представлены на рынках Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Киргизстана.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».