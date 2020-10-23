Hyundai привезет в Россию электрокары Ioniq в 2021 году

Суббренд Ioniq, принадлежащий автоконцерну Hyundai, появится на российском рынке в 2021 году, сообщил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. Какая именно модель первой поступит в продажу, он не уточнил.

Известно, что линейка Ioniq будет включать три модели, которые обозначаются порядковыми номерами «5», «6» и «7», пишет портал Motor.ru. «Пятеркой» станет серийное воплощение концепт-кара 45 EV, «шестеркой» – электрический купеобразный седан Propechy, а «семеркой» – неизвестный пока полноразмерный вседорожник. Все они будут построены на платформе E-GMP.

Первым на рынке появится Ioniq 5 – поставки модели в Европу запланированы на начало 2021 года, так что можно предположить, что именно эта модель приедет в Россию. По предварительным данным, электрическое кросс-купе получит камеры вместо наружных зеркал (скорее всего, в качество опции) и будет превосходить по габаритам Hyundai Santa Fe.

Пока известно о двух модификациях «пятерки»: в первом случае она комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а во втором – 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 км соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдет по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 км). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80% за 15 минут.

Пока же под именем Ioniq выпускается хэтчбек, который комплектуется как гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. В прошлом году модель пережила плановое обновление в середине жизненного цикла: она изменилась внешне и стала технологичнее.

Какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: TheKoreanCarBlog