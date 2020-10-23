Дилеры рассказали о дефиците на вторичном авторынке

Покупки автомобилей с пробегом растут в России третий месяц подряд, причем в сентябре их рост достиг 24%. Сегодня спрос на вторичном авторынке даже превышает предложение, если не учитывать неликвидные и «убитые» машины.

«В первую волну пандемии многие россияне были вынуждены отложить продажу своей машины с целью покупки более свежего б/у автомобиля, тем самым увеличив срок эксплуатации текущего транспортного средства. Этот фактор повлиял на общее количество предложений. После выхода из самоизоляции покупатели, не нашедшие новых автомобилей, переориентировались на машины с пробегом. Это, в свою очередь, еще больше сократило количество предложений на вторичном рынке. Совокупность перечисленных факторов, плюс отложенный спрос привели к дефициту и на вторичном рынке», – рассказал директор по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Дёмкин.

В свою очередь, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов отмечает, что доступность автомобилей с пробегом у официальных дилеров напрямую зависит от поставок новых машин, по которым сейчас дефицит. Основные ликвидные автомобили с пробегом – это автомобили, выкупленные дилерами через трейд-ин. Дефицит новых машин привел к сокращению продаж, в том числе и сокращению количества сделок трейд-ин. Это означает, что склады автомобилей с пробегом наполняются хуже, и образовывается дефицит машин.

«Вследствие возникшего дефицита сейчас мы уже наблюдаем рост цен на автомобили с пробегом. В зависимости от ценового сегмента этот рост уже составил примерно 5 – 10%. Далее, на мой взгляд, мы продолжим наблюдать повышение цен на вторичном рынке с некоторым запозданием относительно повышения цен на новые автомобили. Сейчас, учитывая большую волатильность курса доллара и евро относительно рубля, многие дистрибьюторы пока заняли выжидательную позицию в этом вопросе. Если серьезного скачка валютного курса не произойдет, то нас ждет постепенное снижение спроса на вторичном рынке, которое будет балансироваться снижением дефицита новых автомобилей», – прогнозирует директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов.

Подробнее о тенденциях на вторичном авторынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Сколько сейчас может стоить ваш автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».