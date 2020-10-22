Россияне продолжают скупать новые мотоциклы

Интерес к новым мотоциклам в нашей стране сохраняется - покупки этой техники продолжают расти даже в такой непростой период. За 9 месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 15 тыс. новых мотоциклов. Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", это на 22% больше, чем год назад.

В силу сезонности, покупки в данном сегменте обычно начинают активизироваться с приходом весны, однако в этом году коронавирус сломал традиции: в апреле и мае этот рынок наоборот показал наихудшую динамику. Так, в апреле после трех месяцев последовательного роста он упал на 33%, а в мае вырос всего лишь на 3%...

Зато потом моторынок с лихвой отработал свои потери. Уже в июне его рост составил 24%, в июле - 31%, а в августе - 46%. В сентябре же покупки мотоциклов и вовсе увеличились на 65%!

Какие именно марки мототехники предпочитают покупать жители нашей страны, в каких округах и регионах они это делают чаще всего - об этом и не только можно прочитать здесь.

Кроме мотоциклов, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте "Цена Авто".