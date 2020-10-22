Внедорожник CHERYEXEED TXL доступен для заказа в России

Новый премиальный бренд CHERYEXEED представил свою первую модель на российском рынке – внедорожник TXL. Новинка уже доступна в салонах официальных дилеров марки в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью соответственно 2 млн 069 тыс. 900 рублей и 2 млн 219 тыс. 900 рублей, с учетом действующих программ, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Полноприводный внедорожник CHERYEXEED TXL построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

На сегодняшний день дилерская сеть CHERYEXEED состоит из 15 центров, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. Среди партнеров CHERYEXEED лидирующие и динамично развивающиеся представители автомобильного бизнеса: Major Auto, ГК «Обухов», компания «Элан-Моторс», компания «ИнтерАвтоТим», компания «АС-Авто» и другие. В планах CHERYEXEED - дальнейшее построение и развитие дилерской сети по пути интенсификации – увеличить свое количественное присутствие в крупных городах и расширить географию.

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