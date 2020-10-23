«IT-революция - 2020»: на что «клюёт» онлайн-клиент?

Чего сегодня нельзя купить в сети? Пожалуй, таких товаров уже и не осталось. Вот и автомобили с некоторым опозданием, но тоже стали доступны для покупки «в один клик». Большинство автомобильных брендов сегодня предлагают не только выбрать, забронировать и внести предоплату за машину, но и оформить на сайте весь пакет документов для сделки. Казалось бы, схема отработана, механизм сервиса готов, дело за малым – уговорить клиентов совершить такую «удаленную покупку». И вот тут начинаются вопросы...

Что может подтолкнуть клиентов к онлайн-покупке автомобиля? Это выясняли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в ходе проведения онлайн-опросов. Оказалось, что многие хотели бы выбрать цвет машины без доплаты или получить в подарок от дилера бесплатное КАСКО.

А что со своей стороны готовы предложить дилеры? Оценка автомобиля онлайн? Быстрый подбор автокредита? Омниканальные платформы для общения с клиентом в удобном ему формате?

Эти и другие решения, помогающие организовать работу дилерских центров удаленно или оффлайн, будут представлены на форуме «IT-революция - 2020».

В этом году форум будет проходить в несколько этапов.

27 октября - онлайн-стрим с представителями производителей и дистрибьюторов автомобилей, где будут обсуждаться IT-новинки в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах. Организован при поддержке Авто Mail.ru.

27 - 28 октября (ночной эфир) - ролики об автомобильных новинках года, а также видеопрезентации IT-разработчиков, участников конкурса «ИТ-решений в автобизнесе» в рамках «IT-Революции - 2020».

28 октября - конкурс IT-решений для автобизнеса.

Если вы работаете в дилерском бизнесе, вам важно быть в тренде и предлагать клиентам технологичные решения, добро пожаловать на форум «IT-революция - 2020». Здесь вы можете пройти бесплатную регистрацию и оставить заявку на участие в конкурсе IT-решений для автобизнеса.