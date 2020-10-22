Mercedes-Benz подготовил кроссовер EQC к тяжелому бездорожью

Компания Mercedes-Benz представила экспериментальную версию электрического кроссовера EQC – под названием 4×4². Автомобиль получил ряд серьезных доработок и был адаптирован к езде по тяжелому бездорожью.

Как пишет портал Autonews.ru, инженеры существенно модернизировали независимую подвеску кроссовера, применив новые пружины, рычаги и портальные мосты. В результате дорожный просвет вырос до 293 мм, что на 151 мм больше, чем у стандартного автомобиля и на 53 мм больше по сравнению с клиренсом внедорожника G-Class. Концепт-кар способен преодолевать броды глубиной до 400 мм.

Плюс ко всему автомобиль получил увеличенную колею, благодаря которой стал шире примерно на 200 мм, дополнительную защиту днища и моторного отсека, а также 20-дюймовые колеса со внедорожными покрышками.

Силовая установка осталась без изменений. Mercedes-Benz EQC 4×4² укомплектован двумя электромоторами на каждой из осей, которые в сумме развивают 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей на 80 киловатт-часов. Запас хода автомобиля составляет порядка 400 км.

Ранее Mercedes-Benz опубликовал тизер c изображением новой концептуальной модели Vision EQXX, которая сможет стать одним из самых дальнобойных электромобилей в мире. Как намекнули в компании, автомобиль сможет проехать без подзарядки аккумуляторов от Шанхая до Пекина, расстояние между которыми составляет примерно 1200 км.

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