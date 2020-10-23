Прогноз АВТОСТАТ: рост цен на автомобили не снижает спроса на них

Спрос на новые автомобили в России сохраняется. В сентябре, по данным агентства «АВТОСТАТ», россияне приобрели порядка 135 тыс. машин, что на 2% больше, чем в августе, и на 8% больше, чем в сентябре прошлого года.

Эксперты агентства прогнозируют дальнейшее сохранение высокого спроса на новые автомобили, как минимум, до конца текущего года. В ходе подготовки отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» они выявили три основных причины создавшейся ситуации.

В первой декаде сентября цена нефти марки Brent «провалилась» ниже 40 долларов за баррель, и, почти синхронно, начался резкий рост валютных курсов. К концу месяца максимальные значения валют, устанавливаемые ЦБ России, достигли рекордных исторических значений: 79,7 рублей – за доллар и 93 рубля – за Евро.

«Российские покупатели автомобилей хорошо понимают, что валюта уже не «откатится» на прежние уровни, а новые цены автомобилей «отыграют» ее уже в следующем году, - считает заместитель начальника аналитического отдела агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. - Кроме того, дополнительный «подогрев» спроса обеспечивает дефицит на складах дилеров наиболее востребованных моделей и модификаций автомобилей».

Третьей причиной эксперты называют высокую степень неопределенности, связанную с ожиданием второй волны пандемии.

Как при этом будет чувствовать себя российский авторынок? Какие марки нарастят долю рынка, а какие – потеряют? Эта информация содержится в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

Фото: hyundai.ru