Nissan представил серийный кроссовер Magnite

Компания Nissan представила серийную версию кроссовера Magnite, который стал самым маленьким и доступным SUV в линейке японской марки. Модель была разработана специально для Индии, однако впоследствии она появится и на других рынках, пишет портал Autonews.ru.

Внешне кроссовер Nissan Magnite длиной 3990 мм и дорожным просветом 205 мм практически не отличается от одноименного концепт-кара, представленного летом 2020 года. У серийного автомобиля изменилась лишь графика в оптике, нижняя секция переднего бампера, а также задний диффузор.

Что касается салона, то там есть виртуальная приборная панель с 7-дюймовым TFT-дисплеем, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В состав доступного оборудования войдет круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический климат-контроль также аудиосистема с динамиками JBL.

Базовый Nissan Magnite оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 70 л.с., работающим в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Топовые версии модели укомплектованы 95-сильным наддувным мотором такого же объема, действующим вместе с вариатором. Привод — исключительно на передние колеса.

Не исключено, что новый кроссовер Nissan Magnite появится и в России. В марте 2020 года в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) было зарегистрировано название Datsun Magnite. Учитывая, что бренд Datsun в конце 2020 года покинет российский рынок, новинку могут предложить под маркой Nissan.

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