Пермский дилер LADA вышел в Сибирь

Компания «Эксперт Авто», официально представляющая марку LADA в Перми, вышла в Омск. Компания заняла помещения в автокомплексе, где ранее располагался местный официальный дилер LADA – компания «Гарант», пишет портал «Континент Сибирь». Последняя официально представляет АВТОВАЗ также в других регионах Сибири. Напомним, что в 2020 году появление еще одного дилера LADA ожидается в Новосибирске, где самарская компания «Фастар» строит второй дилерский комплекс.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 227661 автомобиль LADA, что на 14% ниже показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 20,8% против 20,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: instagram-аккаунт компании «Гарант»

