Mercedes-Benz намерен повысить рентабельность компактных моделей

Компания Mercedes-Benz за последние годы существенно расширила модельный ряд, однако теперь глава марки отметил, что компактных автомобилей в нем, возможно, больше чем нужно.

Как пишет портал Motor.ru, модельная линейка Mercedes-Benz на сегодняшний день насчитывает целый ассортимент компактных автомобилей: хэтчбек и седан A-Class, компактвэн B-Class, седан CLA и универсал CLA Shooting Brake, кроссоверы GLA и GLB. На них суммарно приходится около четверти всех продаж марки, причем в основном благодаря модели A-Class.

Однако глава марки Ола Каллениус заявил, что Mercedes-Benz ни в коем случае не собирается становиться конкурентом массовых автопроизводителей. Более того, он отметил, что компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте, добавив, что особенно это касается компактных моделей.

Впрочем, тот факт, что Mercedes-Benz чересчур увлекся компактными моделями, едва ли означает сокращение модельного ряда в ближайшем будущем, тем более что такие автомобили, как кроссовер GLB, совсем недавно появился в продаже. Вместо этого Ола Каллениус намерен сосредоточиться на топовых версиях этих автомобилей, чтобы повысить рентабельность компактных моделей. На следующий год запланирована премьера электрических новинок EQA и EQB, а компактный кроссовер GLA Coupe, который должен был составить конкуренцию BMW X2, выпускать пока не планируется.

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