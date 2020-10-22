Казавтопром за 9 месяцев выпустил больше автомобилей, чем за весь 2019 год

По итогам сентября 2020 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 6858 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 40% выше результата годичной давности.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», за девять месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 50656 единиц автотранспортных средств – на 51,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в отчетный период объемы производства превысили показатель за полный 2019 год. Производство легковых автомобилей выросло на 42,4%, достигнув значения 42498 экзмпляров. Выпуск автобусной техники составил 1401 единиц (+65,2%), грузовых автомобилей – 5273 машин (рост в 2,5 раза).

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 45287 единиц, что на 49,7% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома », за девять месяцев 2020 года возросла до 71,5% против 57,9% годом ранее.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного периода составили LADA (13404 шт.), Hyundai (11509 шт.), Ravon (5414 шт.), KIA (4689 шт.) и Chevrolet (3563 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (1268 шт.), УАЗ (363 шт.) и Skoda (233 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADa Granta (5942 шт.), Ravon Nexia R3 (5414 шт.), Hyundai Tucson (3308 шт.), LADA Vesta (3149 шт.) и KIA Rio (2642 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Accent (2630 шт.), LADA 4x4 (2364 шт.), Hyundai Creta (2282 шт.), Chevrolet Cobalt (1967 шт.) и Hyundai Elantra (1702 шт.).

Эти и другие автомобили можно найти и в российских автосалонах проверенных дилеров.