Porsche запускает в России сервис по аренде автомобилей

Компания «Порше Руссланд» запускает в Москве сервис по аренде автомобилей Porsche Drive. Впервые он был представлен в Германии в 2017 году, затем появился в Швейцарии, Франции, США и Японии, а в 2020 году список стран пополнила Россия. Партнером проекта Porsche Drive в России выступает компания RentRide, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

В рамках Porsche Drive для аренды сроком от одного до 28 дней сейчас доступны автомобили 718 Boxster S, 911 Carrera S, Cayenne S Coupe , Cayenne S и Panamera 4S. Зарезервировать машину можно через одноименное мобильное приложение, бронирование и оплата производится онлайн. На подтверждение и авторизацию уходит минимум времени. Воспользоваться услугой Porsche Drive может гражданин России, достигший 25 лет и имеющий стаж вождения не менее 5 лет. Сервис запускается в Москве на базе «Порше Центр Рублевский». В дальнейшем Porsche Drive будет представлен и в других крупных городах России.

Перед выдачей все автомобили Porsche Drive проходят тщательную подготовку, которая будет включать в себя, диагностику, заправку, а также мойку и дезинфекцию. Забрать машину можно либо в «Порше Центр Рублевский», либо заказать доставку автомобиля в офис или к дому, а также в аэропорт. По желанию клиента автомобили будут доукомлектованы необходимым оборудованием для путешествия, например, внешним багажным кейсом.

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