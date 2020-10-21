Сколько иномарок было куплено в России за сентябрь? Бонус: ТОП-10 моделей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц осени россияне стали обладателями примерно 104 тысяч иномарок. Это составляет 77% от всех купленных новых легковых автомобилей за сентябрь нынешнего года.

Самой популярной иностранной моделью здесь стала Hyundai Creta – в прошлом месяце жители РФ купили 7405 таких кроссоверов. Второе место, с небольшим отставанием, занял еще один представитель корейского автопрома – KIA Rio (7362 шт.).

Далее с сопоставимыми друг к другу результатами следуют Volkswagen Polo и Hyundai Solaris (5208 и 5178 шт. соответственно). А замыкает пятерку лидеров кроссовер Toyota RAV4, который выбрали 3580 покупателей.

Также в ТОП-10 наиболее покупаемых новых иномарок в сентябре попали: Skoda Rapid (3009 шт.), Volkswagen Tiguan (2983 шт.), Renault Duster (2806 шт.), Toyota Camry (2803 шт.) и Hyundai Tucson (2611 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров, а посмотреть, как продавались в сентябре другие автомобили, представленные на российском рынке - можно в ежемесячном «Обзоре рынка легковых автомобилей».

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: hyundai.ru