Авторынок Украины в сентябре вырос на 11%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 8,1 тыс. единиц, что на 11% выше результата годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит японской Toyota, показатель которой в прошлом месяце достиг 1,4 тыс. единиц, что на 32% больше, чем в сентябре 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает французский Renault, результат которого снизился на 17% до 1,1 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится 30% всего местного рынка.

На третьем месте располагается немецкий Volkswagen с результатом 735 купленных машин, что в 2 раза больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам cентября KIA (475 шт.; -24%) и Nissan (465 шт.; +31%).

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Toyota RAV4, объем покупок которого вырос в 2,2 раза до 545 экземпляров. На втором месте - KIA Sportage c результатом 400 единиц (-26%). Renault Duster (365 шт.; +12%) - занял третье место. Далее следуют Renault Logan (330 шт.; -4%) и Volkswagen Touareg (290 шт.; рост в 3,7 раза).

Всего с начала года украинцы приобрели около 62 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в январе - сентябре 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Auto24