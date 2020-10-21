KIA объявила цены на новый Mohave

Компания KIA объявила цены и комплектации нового рамного внедорожника Mohave, продажи которого на российском рынке стартуют 2 ноября 2020 года.

На российском рынке новый Mohave будет представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л.с., а крутящий момент внушительные 549 Нм. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-on-Demand). Базово, мощность от продольно установленного двигателя почти полностью идет на заднюю ось, а при необходимости система моментально увеличивает передачу момента на передние колеса.

Новый KIA Mohave будет представлен в России в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 3 млн 099 тыс. 900 рублей до 3 млн 559 тыс. 900 рублей. Актуальные цены на другие автомобили модельного ряда KIA (и не только KIA) можно посмотреть в ежемесячном обзоре аналитического агентства "АВТОСТАТ" - "Мониторинг цен на новые автомобили".

Вне зависимости от комплектации, внедорожник Mohave оснащается полностью светодиодными фарами, светодиодными противотуманными фарами, задними габаритными огнями и стоп-сигналами. Новый KIA Mohave также имеет штатные боковые ступеньки и рейлинги на крыше для крепления багажника, ски-бокса или другого навесного оборудования, а также полноразмерное запасное колесо. В дополнение к фронтальным и боковым передним подушкам безопасности с 2-ступенчатым раскрытием, боковым шторкам безопасности по всей длине салона – теперь Mohave получил также коленную подушку безопасности водителя.

Автомобиль штатно оснащен фирменной системой стабилизации KIA VSM, ассистентом старта на подъеме НАС, ассистентом спуска с горы DBC, системой контроля давления в шинах TPMS, электрическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания.

В число опций комфорта, штатно включенных в комплектацию внедорожника, входят система бесключевого доступа SmartKey, электроприводы складывания боковых зеркал заднего вида, электропривод двери багажника и регулировки передних сидений. Валик поясничного подпора водительского сиденья также имеет регулировку с электроприводом. Все Mohave оснащены передними и задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, круиз-контролем, камерой заднего вида с возможностью включения изображения даже при движении автомобиля вперед.

Подробнее о комплектациях нового KIA Mohave читайте на сайте «Цена Авто».