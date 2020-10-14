Новый лифтбек JAC J7 ожидается в России до конца года

Компания JAC Motors сертифицировала лифтбек J7 для российского рынка. Об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства на новинку, копия которого оказалась в распоряжении портала «Китайские автомобили». Производством новинки будет заниматься казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром». В России старт продаж JAC J7 запланирован на конец 2020 года.

Из ОТТС следует, что лифтбек будет оснащаться так же, как и в Китае: бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Только в нашей стране его номинальная мощность будет не 150 л.с., а 136 л.с. Максимальный крутящий момент – 200 Нм в диапазоне 2000-4500 об/мин. Сочетается он с 6-ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором Punch VT3+. Привод исключительно передний.

Подвеска – полностью независимая. Спереди – типа МакФерсон, сзади – пружинная на поперечных рычагах. Рулевое управление осуществляется с электроусилителем. Все тормоза – дисковые. Стояночный тормоз – электромеханический.

В списке стандартного оборудования JAC J7 указываются передние подушки безопасности, климат-контроль, датчики давления в шинах и ряд систем помощи водителю. Дополнительно устанавливаются боковые подушки, парктроники, камера заднего вида.

Размеры машины – 4772 х 1820 х 1492 мм при колесной базе 2760 мм. Объем багажника – от 540 до 1650 л, причем доступ в отсек облегчен за счет кузова лифтбек. Дверь в отсек поднимается вместе со стеклом.

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