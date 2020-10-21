Tesla начинает экспорт электромобилей китайского производства в Европу

Американский производитель электрокаров Tesla намерен экспортировать в Европу автомобили Model 3, собранные на шанхайском заводе компании. Первая партия выпущенных в Китае электромобилей Tesla отправится из Шанхая уже на следующей неделе и прибудет в бельгийский порт Зебрюгге в конце ноября. Эти автомобили будут проданы в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Швейцарии, сообщает агентство "ТАСС".

"Опираясь на сильные преимущества производственной цепочки в Китае и передовой уровень производства [шанхайского завода], китайская Model 3 демонстрирует конкурентоспособность на мировом рынке", - отметил операционный и технический директор шанхайского завода Tesla Сун Ган.

В декабре 2019 года Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Завод в Шанхае - единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Tesla планирует постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов).

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