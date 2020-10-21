Первым покупателям Hyundai Palisade в России подарят монеты из космоса

Компания Hyundai анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера Palisade, который придет на смену Grand Santa Fe. Основными конкурентами Palisade станут Toyota Highlander и Honda Pilot.

Как пишет портал Motor.ru, первые 100 российских покупателей Hyundai Palisade в комплектации Cosmos получат памятные «космические» монеты, которые корейский концерн отправил на МКС на корабле «Союз МС-17». Таким образом компания хочет подчеркнуть уникальность необычной модификации.

Кроме того, среди покупателей Palisade будет разыграна возможность отправиться к месту приземления спускаемого аппарата. Владельцы кроссовера смогут лично поприветствовать космонавтов, вернувшихся с МКС с памятными монетами. Каким образом будут определяться победители, пока не раскрывается.

В настоящий момент Hyundai Palisade предлагается в США с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. В Южной Корее кроссовер оборудуется 2,2-литровым двигателем с отдачей 202 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Какие модификации силовых установок будут доступны на российском рынке, пока неизвестно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade ожидается в ноябре этого года. На сегодняшний день линейка SUV от Hyundai в России включает модели Creta, Tucson и Santa Fe.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».