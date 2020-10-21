КАМАЗ может сократить январский отпуск из-за роста продаж в начале 2021 года

На КАМАЗе определены даты предоставления ежегодных оплачиваемых корпоративных отпусков работникам компании в 2021 году. Так, корпоративный отпуск в 2021 году запланирован на предприятии с 11 по 24 января и с 9 по 22 августа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Однако наши маркетологи предполагают, что в начале 2021 года ожидается рост продаж. В связи с этим, возможно, будут внесены изменения в график корпоративных отпусков: январский отпуск продлится только одну неделю, а вторая неделя будет перенесена на более поздний период», – рассказал заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию КАМАЗа Александр Ушенин.

Напомним, в этом году двухнедельный оплачиваемый отпуск работников КАМАЗа, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, был перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов. Благодаря активной работе службы продаж компании, а также мерам поддержки спроса на коммерческую технику, принятым руководством РФ, был отмечен стабильный рост заявок на грузовики «КАМАЗ» в июне-июле.

Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на КАМАЗе с 2010 года. Кроме того, в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха коллектива для большей части персонала объявляются единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков.

Отметим, что КАМАЗ является лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» в нашей стране составила 19277 единиц техники (+0,6%). В отчетный период компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».