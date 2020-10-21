За 9 месяцев цены на новые автомобили выросли на 12%. И это не предел! | АВТОСТАТ

За 9 месяцев цены на новые автомобили выросли на 12%. И это не предел!

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За 9 месяцев цены на новые автомобили выросли на 12%. И это не предел!

Мониторинг цен на новые автомобили
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Автомобили в России продолжают дорожать. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь 2020 года рекомендованные розничные цены на новые легковые машины уже выросли в среднем на 12%.

Более того, в октябре этот процесс продолжился – специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проведенного мониторинга зафиксировали рост цен (как на весь модельный ряд, так и на отдельные модели) у 15 марок. Основной причиной продолжающегося роста цен на автомобили является резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25 – 30%), которую автопроизводители еще не отыграли. Поэтому цены будут и дальше расти, а к концу нынешнего года их рост может составить порядка 20%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последние 6 лет (с сентября 2014-го) рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли в два раза. Впрочем, на столько же упал и российский рубль по отношению к доллару США.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

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