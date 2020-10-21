Пикап Fiat Strada стал перелицованным Ram 700 для Латинской Америки

Американская марка Ram представила пикап под названием 700 – перелицованную версию модели Fiat Strada. Автомобиль, появление которого стало возможным в рамках альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA), предназначен для стран Латинской Америки, в том числе Мексики, Бразилии и Аргентины. Как сообщает портал Autonews.ru, выпуск Ram 700 наладят на предприятии в бразильском городе Бетим. Продажи пикапов начнутся в первом квартале 2021 года.

Внешне Ram 700 практически ничем не отличается от итальянской модели: о принадлежности к американскому бренду говорят лишь другие фирменные логотипы и немного измененная радиаторная решетка.

Грузоподъемность пикапа, способного буксировать прицеп массой до 400 кг, составила 750 кг. Ram 700 будет доступен с двойной и одинарной кабиной в трех комплектациях: SLT, Big Horn и Laramie. Первые две идут с 1,4-литровым бензиновым агрегатом мощностью 85 л.с., а автомобиль в «старшей» версии оснащен 100-сильным турбомотором рабочим объемом 1,3 литра. Оба двигателя работают с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

В список доступного оснащения входит передний дифференциал с электронной блокировкой, светодиодная оптика, а также мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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