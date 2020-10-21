Завод «LADA Ижевск» отмечает 55-летний юбилей

Завод «LADA Ижевск», входящий в Группу АВТОВАЗ, сегодня, 21 октября 2020 года, отмечает свой 55-летний юбилей: в этот день в 1965 году был подписан приказ об организации автопроизводства в Ижевске.

Производство автомобилей в Ижевске началось с модели «Москвич-408»: первый седан был собранв декабре 1966 года. В дальнейшем в модельный ряд вошли «Москвич-412», Иж-2125 «Комби» (первый советский лифтбек), Иж-2715 (первый советский легкий коммерческий фургон), Иж-27151 (пикап), Иж-2126 «Ода». В начале 2000-х было подписано соглашение с АВТОВАЗом о производстве в Ижевске моделей LADA: здесь выпускались LADA 2106, 2104 и 2107, сообщает пресс-служба автопроиводителя.

В 2011 году предприятие вошло в состав Группы АВТОВАЗ, что дало импульс развитию Ижевского автозавода: в 2012 году стартовало производство седанов LADA Granta, в 2014 году – лифтбеков Granta; также был налажен выпуск автомобилей на платформе Альянса Renault-Nissan.

В сентябре 2015 года с конвейера LADA Ижевск сошел первый серийный автомобиль LADA Vesta. Для этого проекта в прессовом производстве появилась роботизированная линия особо крупной штамповки, с нуля был построен цех литья пластиковых комплектующих, появился новый цех для сварки кузовов Vesta, модернизировано производство окраски и сборочный конвейер. В 2017 году семейство Vesta пополнилось двумя моделями – LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Именно Vesta SW Cross стал 5-миллионным ижевским автомобилем, выпущенным в декабре 2017 года. 25 апреля 2018 года началось производство седана LADA Vesta Cross. К настоящему моменту реализовано более 450 тысяч LADA Vesta всех модификаций. Модель уверенно входит в первую тройку самых продаваемых автомобилей в России.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».