Genesis представил обновленный спорт-седан G70

Бренд Genesis представил обновленный спортивный седан G70, продажи которого начнутся в 2021 году. Сперва автомобиль выйдет на рынок Южной Кореи, после чего он поступит в продажу в других странах, сообщает пресс-служба Genesis.

Внешний вид обновленного G70 отличают фары и задние фонари Quad Lamps, низко расположенная фирменная решетка радиатора Crest Grille, новые колесные диски большого диаметра и расположенные в нижней части крыльев воздуховоды, предназначенные для оптимизации движения воздушного потока. Завершают образ спорт-седана новые сдвоенные хромированные патрубки выхлопной системы и диффузор заднего бампера.

Что касается интерьера, более крупный 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, расположенный в центре приборной панели, обеспечивает больший обзор и удобство пользования за счет обновленного пользовательского интерфейса и функции беспроводного обновления навигационных карт. Кроме того, приборная панель получила большую диагональ для более понятного отображения информации, а беспроводное зарядное устройство для смартфона теперь обеспечивает высокоскоростную зарядку. Новые звукоизолирующие стекла сделали салон тише, повысив уровень комфорта пассажиров.

Обновленный G70 предлагается с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом, 3,3-литровым V6 с двойным турбонаддувом и 2,2-литровым турбодизелем. Теперь каждый из них дополнительно оснащен новым режимом вождения Sports+, меняющим алгоритмы управления двигателем и трансмиссией.

Более того, для модели с наиболее мощным 3,3-литровым двигателем V6 стал доступен дополнительно устанавливаемый спортивный пакет с системой Variable Exhaust Valve System, которая делает звук выхлопа более агрессивным. Кроме того, G70 оснащается новой системой полного привода Dynamic AWD System с дрифт-режимом.

В обновленном седане Genesis G70 были улучшены многие системы, повышающие безопасность и эксплуатационные характеристики: система предотвращения лобового столкновения (FCA), система предупреждения об объектах, оказывающихся в слепых зонах (BCA), система, обеспечивающая безопасный выход из автомобиля (SEW), система предотвращения столкновений при движении задним ходом (RCCA), интеллектуальный круиз-контроль, работающий на основе данных навигации (NSCC), ассистент движения по полосе (LFA), система предотвращения повторных столкновений Multi-Collision Brake (MCB), предупреждение о пассажирах сзади (ROA), дополнительное освещение.