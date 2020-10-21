Rolls-Royce снимает статуэтку с подсветкой на капоте автомобилей из-за директивы ЕС

Компания Rolls-Royce отказалась от подсветки статуэтки Spirit of Ecstasy на капоте автомобилей модели Phantom из-за новой директивы ЕС, касающейся "светового загрязнения".

Символическое изображение богини Ники стоимостью 3,5 тыс. фунтов стерлингов (4,5 тыс. долларов), как оказалось, нарушает обновленные правила безопасности автомобилей ЕС, которые остаются в силе, пока Лондон полностью не оформит соглашение с Брюсселем, пишет агентство "ТАСС".

В базирующейся в Гудвуде (графство Западный Сассекс) компании, принадлежащей BMW, подтвердили, что вынуждены отказаться от такой статуэтки. Всем владельцам лимузинов с подобным "талисманом", который будет демонтирован, эти средства будут возвращены. По словам официального представителя Rolls-Royce, дилерам "разослан бюллетень об исключении из списка опций Spirit of Ecstasy с подсветкой". В числе вариантов - "полный возврат средств, замена статуэтки на посеребренную Spirit of Ecstasy или же на другую из списка".

В британском министерстве транспорта, которое осуществляет надзор за деятельностью Агентства по сертификации транспортных средств Великобритании (VCA), уточнили, что подобные "украшения капота с подсветкой не допускаются в рамках процесса утверждения транспортных средств в ЕС". По свидетельству одного из дилеров Rolls-Royce Тома Хартли, "такая статуэтка может теперь стать предметом коллекционирования".

Статуэтка Spirit of Ecstasy из стекла с ледяным эффектом создает мерцающий ореол с помощью подсветки, которая включается при открывании дверей и горит, пока автомобиль не тронется с места.

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