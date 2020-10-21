Toyota Land Cruiser получит спортивную версию

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может получить спортивную версию GR, разработанную автоспортивным подразделением японской марки – Gazoo Racing.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser GR будет отличаться от стандартного внедорожника особым кузовным обвесом, усиленной подвеской со специальными настройками, а также более мощным двигателем, пишет портал Autonews.ru. Не исключено, что автомобиль оснастят новым четырехлитровым мотором V8 от Lexus, который разрабатывают для будущего флагманского внедорожника LQ и спортивной F-версии купе LC.

По данным издания Motoring, версии GR в дальнейшем появятся и у других моделей Toyota, в том числе у пикапа HiLux. На данный момент спортивные GR-модификации есть у купе Toyota Supra, седана Corolla, компактного кроссовера C-HR, а также у субкомпактного хэтчбека Yaris, который дебютировал в начале 2020 года.

Напомним, в августе прошлого года на российском рынке стартовали продажи новой Toyota GR Supra. Автомобиль оснащен 340-сильным шестицилиндровым турбомотором. До 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,3 секунды, а «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 250 км/ч. В 2021 году линейку Toyota Gazoo Racing в России пополнят сразу несколько моделей в спортивном исполнении GR-Sport – Toyota Corolla и Toyota C-HR.

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