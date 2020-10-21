«IT-революция - 2020»: мировые бренды о будущем | АВТОСТАТ

«IT-революция - 2020»: мировые бренды о будущем

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«IT-революция - 2020»: мировые бренды о будущем

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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В ближайшее время процессы создания, продажи, использования и обслуживания автомобиля изменятся коренным образом. Так же, как, собственно, и сами автомобили. В какую сторону развивается автопром, и каковы его основные тренды? Обсудим с представителями крупнейших автопроизводителей на онлайн-форуме «IT-революция в автобизнесе - 2020».  

В рамках этого форума пройдет онлайн-стрим, участие в котором примут Дмитрий Максимов (Volkswagen), Арсен Амиров (Porsche), Сергей Королев и Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover), Оксана Гецова и Анна Мальская (Volvo), Руслан Шарибджанов и Филипп Осадчий (BMW). Они готовы подлиться своим видением по следующим вопросам:

- какие появляются новые технологии взаимодействия с клиентами и как меняются отношения «дистрибьютор-дилер»?

- что такое «connected car» и чем они отличаются от сегодняшних машин, оборудованных «ГЛОНАСС»?

- гибриды и электромобили: как заряжать, где ремонтировать, что менять в инфраструктуре и когда потребители начнут массово пересаживаться с машин с ДВС на электрокары?

- какие IT-новинки появляются в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах?

Информационный партнер онлайн-стрима - Auto.mail.ru. Время проведения - 27 октября 2020 года, с 18:00 до 21:00 мск. Место проведения - там, где вам удобно. Регистрация - бесплатно, здесь

Приходите! Будет интересно!

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили прогноз авторынка автопром электромобили конференции it-революция

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