«IT-революция - 2020»: мировые бренды о будущем

В ближайшее время процессы создания, продажи, использования и обслуживания автомобиля изменятся коренным образом. Так же, как, собственно, и сами автомобили. В какую сторону развивается автопром, и каковы его основные тренды? Обсудим с представителями крупнейших автопроизводителей на онлайн-форуме «IT-революция в автобизнесе - 2020».

В рамках этого форума пройдет онлайн-стрим, участие в котором примут Дмитрий Максимов (Volkswagen), Арсен Амиров (Porsche), Сергей Королев и Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover), Оксана Гецова и Анна Мальская (Volvo), Руслан Шарибджанов и Филипп Осадчий (BMW). Они готовы подлиться своим видением по следующим вопросам:

- какие появляются новые технологии взаимодействия с клиентами и как меняются отношения «дистрибьютор-дилер»?

- что такое «connected car» и чем они отличаются от сегодняшних машин, оборудованных «ГЛОНАСС»?

- гибриды и электромобили: как заряжать, где ремонтировать, что менять в инфраструктуре и когда потребители начнут массово пересаживаться с машин с ДВС на электрокары?

- какие IT-новинки появляются в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах?

Информационный партнер онлайн-стрима - Auto.mail.ru. Время проведения - 27 октября 2020 года, с 18:00 до 21:00 мск. Место проведения - там, где вам удобно. Регистрация - бесплатно, здесь.

Приходите! Будет интересно!