Audi планирует запустить производство электромобилей в Китае

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, планирует запустить производство электромобилей в Китае совместно с китайской компанией FAW.

Как сообщает агентство "ТАСС", на новом предприятии планируется с 2024 года наладить производство электромобилей на базе платформы PPE (Premium Platform Electric), разработанной вместе с компанией Porsche. "Это решение подчеркивает стратегическую важность китайского рынка, - заявил глава Audi Маркус Дюсман. - Мы активно продвигаем инновации на местах".

Стоит отметить, что Китай является для немецкого автопроизводителя важнейшим рынком. Audi уже собирает автомобили в КНР на совместном предприятии компаний Volkswagen и FAW. Электроплатформа PPE концерна Volkswagen предназначена прежде всего для дорогих моделей Audi и Porsche, которые обладают большей производительностью и более быстрым процессом зарядки по сравнению с массовыми автомобилями, при производстве которых Volkswagen планирует использовать другую платформу - MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).

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