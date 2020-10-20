Рынок люксовых автомобилей в сентябре вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в сентябре 2020 года составил 93 единицы. Это на 9% выше результата годичной давности (85 шт.).

Отметим, что четыре марки из семи (которые мы традиционно относим к люксовому сегменту) показали рост. В лидерах – Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализовавшие в первый осенний месяц по 33 роскошных автомобиля каждый. При этом британский бренд продемонстрировал рост на 74%, а немецкий – на 18%. Следом за ними по объему купленных россиянами «люксов» идет итальянский Lamborghini (15 шт.), нарастивший свои продажи в 5 раз. Положительная динамика также наблюдается у Rolls-Royce (10 шт.; +25%). Что касается оставшихся марок, то жители России в сентябре приобрели по одному Ferrari и Maserati, которые показали серьезное падение (-67% и -96% соответственно).

Две трети автомобилей сегмента Luxury традиционно пришлось на Москву и Московскую область. При этом 41 автомобиль получил прописку в Москве, а 21 – в Подмосковье. В Санкт-Петербурге встали на учет 8 таких автомобилей. Из нестоличных регионов в любви к дорогим автомобилям традиционно отличился Краснодарский край – 7 штук. В Ростовской области приобретено 3 таких автомобиля. Еще в 13 субъектах РФ появилось по 1 новому роскошному суперкару.

Эксперты агентства также отметили, что по итогам 9 месяцев рынок в данном сегменте пока находится в «минусе». Так, в январе – сентябре был приобретен 841 люксовый автомобиль, что на 12% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Какие модели люксового сегмента можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: mercedes-benz.ru