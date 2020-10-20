Корпоративные покупки автомобилей в сентябре вышли «в плюс». Впервые за полгода

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года корпоративные клиенты (юридические лица) в России приобрели порядка 20 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем год назад. Положительная динамика в этом сегменте была зафиксирована впервые за последние 6 месяцев. Напомним, последний раз подобное происходило в марте (+8%).

Эксперты агентства отмечают, что на долю юрлиц по итогам сентября пришлось почти 15% от общего купленных машин. Наибольшей популярностью здесь пользовалась отечественная марка LADA показатель которой составил 3050 единиц – на 18% больше, чем в сентябре 2019-го. Второе место занимает немецкий Volkswagen (2328 шт.; -10%), на третьем – корейская KIA (2109 шт.; -14%). В пятерку лидеров среди брендов также попадают японская Toyota (1617 шт.; -1%) и чешская Skoda (1379 шт.; +14%).

В модельной структуре корпоративных покупок лидерство захватил Volkswagen Polo – в сентябре юридические лица приобрели 1566 экземпляров этой модели (-15%). На второй позиции находится LADA Largus с результатом 1136 единиц (+17%). Далее следуют KIA Rio (966 шт.; +10%), Toyota Camry (751 шт.; +8%) и Skoda Rapid (664 шт.; +131%).

Несмотря на сентябрьский рост, покупки автомобилей юрлицами по итогам 9 месяцев нынешнего года еще находятся «в минусе». Так, за этот период их объем составил около 142 тыс. единиц – на 16% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

Ежемесячная «Статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленная специалистами агентства «АВТОСТАТ», даёт возможность в оперативном режиме отслеживать, кто и какими объемами в России пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, каков перечень моделей, которые массово покупают компании.