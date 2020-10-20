SsangYong представил обновленный внедорожник Rexton

Корейская марка SsangYong представила рестайлинговый внедорожник Rexton, который поступит в продажу на корейском рынке в ноябре этого года.

Как пишет портал Wroom.ru, новая версия рамного внедорожника отличается иным дизайном передка с решеткой и фарами, напоминающими о модели Infiniti QX80, и переоформленной задней частью кузова. В салоне появились новый руль, виртуальные приборы, модернизированная медиасистема и джойстик автоматической трансмиссии вместо традиционного селектора.

Кроме того, на смену гидроусилителю руля пришел электроусилитель, а в списке оснащения появились современные электронные системы безопасности – контроля слепых зон, автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль.

SsangYong Rexton для корейского рынка оснащается только турбодизелем. Двигатель объемом 2,2 литра стал мощнее и теперь развивает 202 л.с. (на 21 «лошадку» больше, чем раньше), в паре с ним работает новый 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 7-ступенчатого.

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