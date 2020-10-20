Volkswagen представил 300-сильный хэтчбек Golf GTi Clubsport

Компания Volkswagen представила 300-сильный хэтчбек Golf GTi Clubsport. На данный момент это самая мощная и быстрая модель в семействе Golf VIII – пока не появился Golf R.

Как пишет портал Carscope.ru, 2,0-литровый бензиновый турбомотор от стандартной версии GTi прибавил 55 л.с. в мощности и 30 Нм в крутящем моменте. В итоге он развивает 300 л.с. и 400 Нм. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG.

Golf GTi Clubsport получил новую систему управления динамикой Vehicle Dynamics Manager, которая помимо прочего управляет электронной блокировкой дифференциала передней оси. В арсенале автомобиля также перенастроенная подвеска с адаптивными амортизаторами. Динамические характеристики не уточняются. Напомним, стандартный Golf GTi нового поколения разгоняется нуля до 100 км/ч за 6,2 секунды и развивает максимальную скорость 245 км/ч.

Визуально от обычного GTi версия Clubsport отличается еще более спортивным обликом: передний бампер более агрессивный, боковые пороги расширены, сзади на крыше установлен новый спойлер, в заднем бампере – оригинальный диффузор с увеличенными патрубками выпускной системы. Колеса – 18-дюймовые легкосплавные. Кузов занижен на 10 мм.

В салоне – спортивные передние сиденья со специальной отделкой, спортивный руль с перфорированной отделкой в зонах хвата и подулевыми лепестками переключения передач.

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